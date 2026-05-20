Пенсионерка из Волгограда отдала 800 тысяч мошенникам по новой схеме

В Волгограде 89-летняя пенсионерка стала жертвой хитрых мошенников, потеряв 800 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. История началась со звонка на стационарный телефон. Неизвестная представилась сотрудником администрации и обрадовала женщину: ей, как ветерану полагаются денежные выплаты и медаль. Для оформления «бонусов» попросили номер страхового свидетельства, который доверчивая пенсионерка без колебаний назвала.

На следующий день раздался новый звонок. На этот раз «представители правоохранительных органов» сообщили, что предыдущие звонившие были мошенниками. Под предлогом «декларирования денежных средств» и «пресечения финансирования вражеского государства» аферисты убедили пожилую женщину собрать всю наличность, которая была у нее дома, и передать курьеру.

Пенсионерка, поверив злоумышленникам, передала 800 тысяч рублей. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.