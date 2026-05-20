В Волгограде «Лада Гранта» столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

ДТП в Волгограде. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Утром 19 мая в Кировском районе Волгограда произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате столкновения пострадала пассажирка общественного транспорта, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Инцидент случился примерно в 10:25 напротив дома №24 по улице Фруктовая. 29-летний водитель за рулем «Лады Гранты» выполнял поворот налево. По предварительным данным, он не уступил дорогу встречному автобусу «Волгабас». В итоге произошло лобовое столкновение.

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. Женщину-пассажира автобуса оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.