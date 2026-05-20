НовостиПроисшествия20 мая 2026 6:21

Школьники в Волгограде “заминировали” квартиры ради шутки

Подросткам грозит до пяти лет лишения свободы за ложное сообщение о теракте
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
"Шутников" задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде двое несовершеннолетних стали фигурантами уголовного дела после того, как “заминировали” две квартиры. Подростки 14 и 15 лет решили пошутить и выбрали случайные адреса в Красноармейском районе, после чего позвонили по номеру 112 и сообщили о заложенных взрывных устройствах, уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной полиции.

Полицейские оперативно выехали на указанные места, но никаких взрывных устройств или следов подготовки теракта не нашли. Вскоре правоохранители установили личности юных “шутников”, которые сознались в содеянном.

Теперь школьникам грозит серьезное наказание. В отношении них завели уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.