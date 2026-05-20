Над Волгоградской областью сбили украинские дроны в ночь на 20 мая

Ночью 20 мая системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в небе над Волгоградской областью, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Из-за угрозы в регионе вводили режим беспилотной опасности, который действовал около восьми часов и был снят только утром.

Атака была массированной и затронула многие регионы России. По данным Минобороны, всего за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 273 беспилотных летательных аппарата. Кроме Волгоградской области, дроны сбили над территориями еще 18 регионов, включая Крым, Краснодарский и Ставропольский края, а также над акваториями Черного и Азовского морей.