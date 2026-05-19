НовостиОбщество19 мая 2026 14:34

2,7 млн молодых деревьев высадили весной 2026-го в лесах Волгоградской области

В волгоградском регионе завершаются весенние лесопосадочные работы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
За лесами в нашем регионе нужен особый уход

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Весной 2026 года в лесах Волгоградской области высадили 2,7 миллиона саженцев деревьев. Прохладный и влажный апрель пошел им на пользу. По данным облкомприроды, лесники высадили крохотные сосны, дубы, акации, ясень и вяз. Все саженцы вырастили в местных питомниках, которые есть в каждом из 22 лесничеств региона. Теперь главное, чтобы эти деревья выросли.

По данным чиновников, этой весной Волгоградская область стала лидером по площади агротехнического ухода - 762 гектара. На регион приходится больше половины объема работ по повышению приживаемости лесов и улучшению условий их роста. Для этого рыхлят почву, удаляют сорняки, поливают саженцы, улучшают аэрацию и питание корней.