Опубликованы фото и видео с места пожара в храме под Волгоградом

Уничтожена крыша и колокольня храма. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

ГУ МЧС по Волгоградской области опубликовало кадры крупного пожара в Михайловке Волгоградской области. На улице Некрасова, 1 около полудня загорелся храм преподобного Агапита Киево-Печерского. Огонь охватил крышу и колокольню религиозного здания. И хотя пожарные были на месте уже через две минуты, постройка очень серьезно пострадала.

- К моменту приезда пожарных происходило горение деревянной обрешетки кровли на площади 144 квадратов, - прокомментировали в МЧС. С огнем боролись 3 единицы техники и 11 человек личного состава. На то, чтобы потушить пожар, ушло около получаса.

Видео: МЧС России.

Сообщается, что никто не пострадал. Причины пожара пока неясны – их будут выяснять специалисты испытательной пожарной лаборатории.