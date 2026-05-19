Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2026 13:47

Опубликованы фото и видео с места пожара в храме под Волгоградом

Колокольня храма преподобного Агапита Киево-Печерского загорелась в Михайловке
Екатерина СИМОХИНА
Уничтожена крыша и колокольня храма.

Уничтожена крыша и колокольня храма.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

ГУ МЧС по Волгоградской области опубликовало кадры крупного пожара в Михайловке Волгоградской области. На улице Некрасова, 1 около полудня загорелся храм преподобного Агапита Киево-Печерского. Огонь охватил крышу и колокольню религиозного здания. И хотя пожарные были на месте уже через две минуты, постройка очень серьезно пострадала.

- К моменту приезда пожарных происходило горение деревянной обрешетки кровли на площади 144 квадратов, - прокомментировали в МЧС. С огнем боролись 3 единицы техники и 11 человек личного состава. На то, чтобы потушить пожар, ушло около получаса.

Видео: МЧС России.

Под Волгоградом сгорел православный храм: кадры мощного пожара

Сообщается, что никто не пострадал. Причины пожара пока неясны – их будут выяснять специалисты испытательной пожарной лаборатории.