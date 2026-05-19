НовостиОбщество19 мая 2026 12:31

Волгоградскую область накрыли ливни, град и штормовой ветер 19 мая

МЧС предупреждает о непогоде и дает важные рекомендации жителям региона
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Дождь в Волгограде.

Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО.

На Волгоградскую область днем 19 мая обрушилась непогода. Синоптики обещают, что до конца суток, а также ночью 20 мая в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром, достигающим скорости 20-25 метров в секунду, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей к максимальной осторожности. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности во время ухудшения погоды. Жителям региона советуют по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.