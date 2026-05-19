НовостиПроисшествия19 мая 2026 11:05

Суд взыскал компенсацию за травму при разгрузке холодильника под Волгоградом

Работник получил тяжелые переломы, а работодатель скрыл несчастный случай
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Суд принял решение.

Фото: "КП" Архив.

В Волгоградской области суд обязал компанию выплатить компенсацию морального вреда работнику, который получил серьезную травму на стройке. Мужчина пострадал при разгрузке медицинского оборудования, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру.

63-летний местный житель получил травму на работе. Выяснилось, что мужчина работал в ООО «Волгтрансстрой». Когда он разгружал медицинское оборудование для строящейся поликлиники в поселке Светлый Яр, на него упал медицинский холодильник весом 800 килограммов. В результате инцидента пострадавший получил множественные переломы голени, в том числе закрытый перелом большеберцовой кости левой голени с подвывихом стопы. Врачи квалифицировали эти травмы как тяжкий вред здоровью.

Несмотря на тяжесть травм и требования закона, работодатель скрыл этот несчастный случай. Компания не организовала расследование произошедшего в установленном порядке. Теперь помимо уголовной ответственности, прокуратура подала иск в интересах пострадавшего работника. Суд взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.