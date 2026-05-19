19 мая 2026 10:41

На проспект Героев Сталинграда в Волгограде вышла дорожная техника

Дорожники фрезеруют асфальт перед капитальным обновлением дорожного покрытия
Екатерина СИМОХИНА
Ведущую магистраль Заканалья избавят от ям.

В Волгограде фрезеровальные дорожные машины вышли на проспект Героев Сталинграда. Местным водителям стоит приготовиться к пробкам: в ближайшие месяцы здесь будут срезать асфальт и укладывать новое дорожное покрытие. Городские власти решили обносить участок протяженностью 3 километра от Лазоревой до Удмуртской. Ранее на шестиполосной магистрали заменили весь бортовой камень на обновляемом участке, обустроили заездные карманы.

Как сообщает мэрия, помимо замены дорожного покрытия здесь установят новые остановочные павильоны и светофоры. В порядок приведут все примыкания к проспекту.