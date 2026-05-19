На проспект Героев Сталинграда в Волгограде вышла дорожная техника

В Волгограде фрезеровальные дорожные машины вышли на проспект Героев Сталинграда. Местным водителям стоит приготовиться к пробкам: в ближайшие месяцы здесь будут срезать асфальт и укладывать новое дорожное покрытие. Городские власти решили обносить участок протяженностью 3 километра от Лазоревой до Удмуртской. Ранее на шестиполосной магистрали заменили весь бортовой камень на обновляемом участке, обустроили заездные карманы.

Как сообщает мэрия, помимо замены дорожного покрытия здесь установят новые остановочные павильоны и светофоры. В порядок приведут все примыкания к проспекту.