Под Волгоградом нашли тело 14-летней школьницы

В поселке Краснооктябрьский в Волжском, Волгоградской области обнаружили тело 14-летней школьницы. По предварительной информации, причина смерти девочки не носит криминального характера, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Региональный следком подтвердил факт гибели юной жительницы. Однако представители ведомства воздержались от подробных комментариев, подчеркнув, что все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Следователи проводят тщательную проверку, чтобы выяснить, что именно привело к этой трагедии.