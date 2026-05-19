Транспорт не остановится на Волгоград Арене в день матча Ротор - Акрон

На "Волгоград Арене" общественный транспорт не остановится. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде усилят меры безопасности в день матча «Ротор» - «Акрон». 20 мая 2026 года общественный транспорт не будет останавливаться на «Волгоград Арене», сообщает пресс-служба волгоградского клуба. Обычно это делают из-за большого скопления людей, чтобы немного развести потоки и не устроить давку у стадиона. На футбольном матче ожидается аншлаг.

Уже весь нижний ярус распродан, несмотря на то, что стоимость билетов выше по сравнению с обычными матчами ФНЛ. В продаже билеты только под крышей. Болельщики решили выразить мощную поддержку волгоградскому клубу, который в одном шаге от выхода в РПЛ. Чтобы перейти в Премьер-Лигу, «Ротор» нужно обыграть тольяттинский «Акрон» по сумме двух встреч.