В Волгограде ко Дню России сменят флаги на мостах за 1,7 млн рублей

Ко Дню Победы Волгоград украшали алыми флагами с георгиевской лентой. Ко Дню России их сменят другие 1190 флагов. К празднику 12 июня 550 стягов разместят на Комсомольском мосту, 360 – на Астраханском мосту и 280 на путепроводе возле аэропорта на шоссе Авиаторов. Плюс по 16 праздничных стритбаннеров станут украшением на Комсомольском и Астраханском мостах. Выполнение работ по установке и демонтажу праздничного оформления оценили в 1,73 миллиона рублей. Соответствующий аукцион разместили на портале госзакупок.

Согласно документам, украсить флагами и стритбаннерами мосты и путепроводы в Волгограде должны к 10 июня. Затем пять дней следить за сохранностью и устранять недостатки полотен. После праздника флаги должны снять не позднее 15 июня, постирать, погладить и вернуть на хранение до следующего года.

