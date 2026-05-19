НовостиОбщество19 мая 2026 7:36

В Волгограде ко Дню России сменят флаги на мостах за 1,7 млн рублей

Украсят путепроводы на пять дней июня
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоград переукрасят ко Дню России

Ко Дню Победы Волгоград украшали алыми флагами с георгиевской лентой. Ко Дню России их сменят другие 1190 флагов. К празднику 12 июня 550 стягов разместят на Комсомольском мосту, 360 – на Астраханском мосту и 280 на путепроводе возле аэропорта на шоссе Авиаторов. Плюс по 16 праздничных стритбаннеров станут украшением на Комсомольском и Астраханском мостах. Выполнение работ по установке и демонтажу праздничного оформления оценили в 1,73 миллиона рублей. Соответствующий аукцион разместили на портале госзакупок.

Согласно документам, украсить флагами и стритбаннерами мосты и путепроводы в Волгограде должны к 10 июня. Затем пять дней следить за сохранностью и устранять недостатки полотен. После праздника флаги должны снять не позднее 15 июня, постирать, погладить и вернуть на хранение до следующего года.

