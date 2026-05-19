Задержали мужчину, избившего волгоградца до перелома черепа

В Волгограде задержали подозреваемого в нанесении тяжелых травм мужчине. Пострадавший, 48-летний житель Красноармейского района, попал в больницу с переломом черепа и ушибом головного мозга, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Полицейские выяснили, что инцидент произошел 13 мая. Мужчина, выпив алкоголь, вышел на улицу, где встретил знакомого и его 24-летнего приятеля. Последний был агрессивен. Вскоре между потерпевшим и молодым знакомым вспыхнула ссора. Подозреваемый ударил оппонента кулаком в голову, и тот упал, ударившись головой о бетонный бордюр. Конфликт на этом закончился. Пострадавший смог добраться до дома, где его родственники вызвали скорую. Врачи госпитализировали мужчину. Полиция быстро нашла и задержала подозреваемого. Он признался в содеянном.

Против задержанного завели уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Расследование продолжается.