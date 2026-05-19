Волгоградский суд рассмотрит иск о взыскании 274 млн рублей с подрядчика

Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит дело о взыскании крупной суммы с компании “Векстрой-Юг”. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура требует вернуть в бюджет страны 274 398 354,50 рубля, выделенных на реконструкцию напорного трубопровода, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Прокуратура утверждает, что компания получила авансы по госконтракту, но не выполнила работы в полном объеме, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств. Государственный контракт на реконструкцию напорного трубопровода от ГНС № 2 Городищенской оросительной системы заключили в 2023 году Изначальная стоимость работ составляла более 335 миллионов рублей, а завершить их должны были к концу ноября 2024 года.

Однако проверка Ростехнадзора выявила многочисленные нарушения при реконструкции трубопровода. Прокуратура считает, что компания получила авансовые платежи, не предоставив взамен фактически выполненных работ, что является нецелевым использованием бюджетных средств. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 19 мая 2026 года.