В Волгограде ушла из жизни талантливая преподавательница ВГИИКа

В Волгограде на 39-м году жизни покинула этот мир Марина Сурганова - преподавательница Волгоградского государственного института искусств и культуры. Причиной стал долгий недуг, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ВГИИК.

Волгоградка отдала институту многие годы своей жизни. Ее путь начался еще в детстве, когда она училась народному пению в Центральной школе искусств при ВГИИК. Позже она успешно закончила колледж, а затем и сам институт, выбрав специальность «Дирижирование».

С 2012 года Марина Сурганова преподавала на кафедре народного вокального искусства и дирижирования. Она также делилась знаниями в Центральной школе искусств. Под ее чутким руководством появился детский народный вокальный ансамбль «Исток». Юные артисты коллектива неоднократно побеждали и становились лауреатами на различных фестивалях и конкурсах.

Коллеги вспоминали Марину Сурганову как высокопрофессионального педагога, всегда доброжелательную и внимательную к своим студентам. Коллектив института выразил глубокие соболезнования всем родным и близким Марины Сургановой.