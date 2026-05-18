Волгоградка Мария Никифорова из паралимпийской сборной ушла из жизни в 39 лет

Мария Никифорова родилась и выросла в Волгограде. Фото: tokyo2020.paralymp.ru

Выдающаяся волгоградская спортсменка Мария Никифорова скончалась 16 мая. Победитель и призер чемпионатов Европы, Кубков мира и чемпионатов России по гребле на байдарках и каноэ, член паралимпийской сборной России ушла из жизни в 39 лет после тяжелой болезни, сообщили в облкомспорта.

- За время своей спортивной карьеры Мария не раз проявляла качества целеустремленного, волевого и трудолюбивого спортсмена, для которого не существовало никаких преград и препятствий, - говорится в некрологе.

Мария Никифорова родилась и выросла в Волгограде, окончила ВГАФК. Мастер спорта международного класса представляла Волгоградскую область и Санкт-Петербург. Среди ее достижений также серебро и бронза чемпионатов мира, четвертое место на XVI Паралимпийских летних играх в Токио.

Редакция присоединяется к соболезнованиям родным, близким, друзьям и коллегам Марии.