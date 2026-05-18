Полицейские из Волгоградской области награждены за спасение людей на реке

Полицейских наградили. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции из Старополтавского района получили высокие награды от министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Старшего лейтенанта полиции Ильяса Бисимбекова удостоили медали МВД России «За смелость во имя спасения», а младшего лейтенанта полиции Владислава Эбеля наградили Почетной грамотой МВД России. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Ранее сообщалось о героическом поступке автоинспекторов. Они пришли на помощь водителю и пассажиру автомобиля, который провалился под лед на реке Еруслан. Пострадавшие оказались в ловушке: двери их машины были заблокированы, и самостоятельно выбраться они не могли.

Ильяс Бисимбеков, не раздумывая, направился к тонущему автомобилю. Шагая по грудь в ледяной воде и проламывая наледь, он смог добраться до машины, открыл дверь и помог людям выбраться на твердый берег. Там их уже ждал Владислав Эбель, который сопроводил спасенных до патрульной автомашины.