Обслуживание стадиона «Волгоград Арена» обойдется в 23 млн рублей за полгода

Обслуживание и поддержание порядка на стадионе «Волгоград Арена» обойдется почти в 23 миллиона рублей за полгода. Дирекция по эксплуатации спортивного объекта объявила аукцион на поиск подрядчика, который за эту сумму возьмется за все работы по техобслуживанию инженерных и санитарно-технических систем, оборудования и конструктивных элементов зданий, строений и сооружений на проспекте Ленина, 76.

Согласно документам, обслуживать во втором полугодии на «Волгоград Арене» должны все основное оборудование инженерных систем. В их числе системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также лифты, сети связи, пожаротушения и оповещения, охранное освещение и прочее.

Все это нужно не только поддерживать в рабочем состоянии, но создать аварийно-ремонтную службу для устранения неисправностей. В дежурной смене должны быть инженеры, электрики, сантехники, электромонтеры, специалисты пожарных систем и прочие рабочие.