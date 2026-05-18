В Волгоградской области дача взятки полицейскому обернулась уголовным делом

Неудачная попытка дать взятку инспектору ДПС привела к возбуждению уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Дубовского района, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгограсдкой области. Мужчина предложил полицейскому 3 тысячи рублей, чтобы избежать эвакуации автомобиля, но его действия зафиксировали, и теперь ему грозит уголовная ответственность.

Инцидент произошел утром 14 мая, когда полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2107». Машина двигалась по улицам без регистрационных номеров. За рулем находился 64-летний местный житель, у которого не оказалось при себе регистрационных документов. Кроме того, в салоне авто перевозили троих несовершеннолетних с нарушением ПДД. Полицейские составили административные материалы по всем выявленным фактам.

Когда стало понятно, что автомобиль отправят на спецстоянку, водитель позвонил собственнику. Приехавший на место 62-летний владелец машины также не смог предоставить необходимые документы. Вместо этого он решился на противозаконный шаг: попытался «договориться». Мужчина предложил сотруднику ДПС взятку в размере 3000 рублей, несмотря на то, что знал о видеозаписи.

По данному факту завели уголовное дело по статье о покушении на мелкое взяточничество. Сейчас фигурант задержан.