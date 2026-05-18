Волгоград накроет мощная магнитная буря 18 мая

Жителей Волгограда и области ждет очередное испытание – мощная магнитная буря, которая обрушится на регион уже 18 мая, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Серьезное геомагнитное возмущение волгоградцы почувствуют примерно в 18:00. Специалисты ожидают временное затишье к ночи, но затем буря разразится с новой силой и, по предварительным прогнозам, продлится до завтрашнего обеда.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН объяснили причину такого явления. На обратной стороне Солнца образовался один из самых активных центров за последние годы.

После этих возмущений жители смогут выдохнуть с облегчением. В ближайшие дни не ожидается повторения подобных ситуаций.