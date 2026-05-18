Как отдыхают волгоградцы в июне 2026 года

В июне 2026 года жители Волгограда и области смогут насладиться удлиненными выходными. Страна отметит День России, который выпадает на 12 июня, и это подарит три нерабочих дня подряд – с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Праздник 12 июня в 2026 году приходится на пятницу. Поскольку это нерабочий праздничный день, его совпадение с выходным не происходит, поэтому никаких переносов не будет.

Сотрудники вернутся на работу в понедельник, 15 июня 2026 года. Важно отметить, что продолжительность рабочего дня в четверг, 11 июня 2026 года, сократится на один час. Это позволит подготовиться к праздничным дням.