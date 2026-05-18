НовостиОбщество18 мая 2026 9:02

Волгоградская УФСБ пресекла утечку секретный данных из обладмина

За полгода пресекли 116 нарушений, возбудили 59 административных дел
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
ФСБ выявила нарушения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С декабря 2025 года по апрель 2026 года УФСБ России по Волгоградской области выявило и пресекло 116 нарушений законодательства, касающихся сохранения гостайны, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство. По итогам проверок возбудили 59 административных дел. Кроме того, внесли 5 представлений, направленных на устранение причин, способствующих угрозам нацбезопасности, и 52 представления о предотвращении административных правонарушений.

Например, в феврале 2026 года сотрудники УФСБ провели внеплановую проверку в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. В одном из кабинетов ведомства они обнаружили серьезные нарушения. Специалисты выяснили, что один из сотрудников, имевший доступ к государственной тайне, хранил электронные копии секретных документов на обычном компьютере с выходом в интернет. В результате данного специалиста лишили допуска к государственной тайне.