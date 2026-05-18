Сбросы выше нормы: Губернатор Бочаров оценил размах паводка на Волге

В администрации Волгоградской области в понедельник, 18 мая, обсудили половодье на Волге и дальнейшую работу по обводнению Волго-Ахтубинской поймы. Размах паводка в 2026 году оценил губернатор. По словам Андрея Бочарова, в этом году сбросы на Волжской ГЭС выше среднемноголетней нормы, поэтому прогнозы хорошие.

- Сбросные расходы Волжской ГЭС поддерживаются на уровне 19 тыс. кубометров в секунду — в режиме рыбохозяйственной полки. Общая продолжительность спецпопуска Волжской ГЭС в текущем году продлена на две недели, что создает дополнительные благоприятные возможности для водохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов Волгоградской области, - сообщил на совещании Андрей Бочаров.

Задача спецпопуска на Волжской ГЭС – затопить пойменные луга, заполнить ерики и озера, создать условия для нереста рыбы. Облкомприроды продолжит следить за заполнением водотоков Волго-Ахтубинской поймы вплоть до окончания половодья, а после регион продолжит работы по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы, рек Волжского и Донского бассейнов. В ближайшее время на отдельном совещании еще раз обсудят реализацию проектов оздоровления рек.