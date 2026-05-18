Техобслуживание и ремонт табло на остановках в Волгограде оценили в 3,4 млн

Власти Волгограда ищут подрядчика на техническое обслуживание и ремонт информационных табло и камер видеонаблюдения на остановочных павильонах города. Работы до конца 2026 года оценили почти в 3,4 миллиона рублей.

Согласно размещенным на портал госзакупок документам, с даты заключения контракта по 31 декабря 2026 года не менее раза в месяц подрядчик должен проводить техобслуживание информационных табло и камер видеонаблюдения на остановках. Проверять основные функции, при необходимости вручную регулировать настройки, устранять неисправности, а также чистить от пыли и грязи.

Всего в списке 168 табло и 173 камеры на остановках, плюс 19 камер на локально-очистных сооружениях, путепроводах и производственных базах МБУ «Северное».