В Волгограде бывшее кафе у Мамаева кургана переделают под Центр развития туризма

В Волгограде началось проектирование будущего Центр развития туризма у подножия Мамаева кургана. Напомним, его решили разместить в пустующем здании кафе «Аристократ», которое забрали в собственность государства. Теперь его нужно переделать под новые нужды. Мэрия Волгограда заключила контракт с подрядчиком, который подготовит проект ремонта помещений под центр туристических услуг.

Площадь здания 550 квадратных метров. Проектировщики должны предусмотреть размещение в нем многофункционального мультимедийного зала, зоны встречи гостей, кафе с детской зоной, зала-трансформера для проведения мероприятия, нескольких кабинетов и санитарно-бытовых помещений, сообщает администрация Волгограда. Для прилегающей территории сделают проект благоустройства.

Как только проектная документация будет готова, городские власти начнут капремонт здания. По контракту у подрядчика на подготовку проекта есть время до конца октября этого года. В будущем центр будет предоставлять экскурсионные услуги туристам, заниматься организацией событийных мероприятий.