Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 8:22

Мотоциклист сбил женщину на обочине и скрылся в Волгоградской области

Пострадавшую доставили в больницу, водителя оперативно нашли полицейские
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Пострадавшую госпитализировали.

Пострадавшую госпитализировали.

Фото: "КП" Архив.

49-летний мотоциклист 17 мая в хуторе Перекопка Клетского района сбил женщину-пешехода, которая шла по обочине дороги. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на данные ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел около 16:35 на улице Центральной напротив дома №31. Мужчина за рулем мотоцикла совершил наезд на пешехода, двигавшуюся в попутном направлении. После случившегося водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции оперативно разыскали мотоциклиста, который скрылся с места аварии.