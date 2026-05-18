Мотоциклист сбил женщину на обочине и скрылся в Волгоградской области

49-летний мотоциклист 17 мая в хуторе Перекопка Клетского района сбил женщину-пешехода, которая шла по обочине дороги. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на данные ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел около 16:35 на улице Центральной напротив дома №31. Мужчина за рулем мотоцикла совершил наезд на пешехода, двигавшуюся в попутном направлении. После случившегося водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции оперативно разыскали мотоциклиста, который скрылся с места аварии.