В Волгоградской области 18 мая вновь объявили беспилотную опасность

Утром 18 мая 2026 года жители Волгоградской области вновь получили сообщения о беспилотной опасности. Напомним, волгоградцы провели ночь под угрозой налета дронов ВСУ. Пятичасовая угроза, о которой сообщили власти, была отменена ранним утром, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Режим беспилотной опасности объявили ночью и отменили в около пяти часов утра.

В течение всего этого времени оперативные службы рекомендовали местным жителям найти безопасное место в своих домах или квартирах и не покидать их до отмены режима. Важно отметить, что аэропорт Волгограда продолжал работать в штатном режиме, и все авиарейсы выполнялись по расписанию, несмотря на сложившуюся ситуацию.