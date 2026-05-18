Ограничит движение фур с 20 мая в Волгоградской области

В Волгоградской области готовятся к летнему сезону, и это значит, что на дорогах появятся новые ограничения. С 20 мая по 31 августа 2026 года в регионе ограничат проезд большегрузных транспортных средств по региональным и межмуниципальным дорогам. Это решение приняли, чтобы сохранить асфальт от разрушения в сильную жару, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Ограничение, как и в прошлые годы, начнет действовать, когда дневная температура воздуха поднимется выше 32°C. Фуры не смогут двигаться с 10:00 до 22:00.

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области уже призывает водителей и руководителей транспортных компаний, в том числе из соседних регионов, скорректировать свои графики движения. Так они смогут избежать нарушений и сохранить свои маршруты.