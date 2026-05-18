НовостиОбщество18 мая 2026 6:09

Пенсионеры и льготники Волгограда оплатят ЖКУ без комиссии

Рассказываем, кто может не платить за ЖКУ с 1 июля 2026 года и как сэкономить на платежах
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
С 1 июля 2026 года определенным группам потребителей в Волгограде и других регионах можно не платить комиссию при переводе денег за жилье и коммунальные услуги, а также пени за просроченные платежи, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Роспотребнадзор.

Согласно новым изменениям, право на оплату без комиссии получили многодетные родители, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, слены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Для того чтобы подтвердить право на льготу, банк или платежный агент может попросить документы, например, удостоверение пенсионера или справку об инвалидности. Многие крупные банки уже настроили систему так, чтобы автоматически определять льготные категории своих клиентов.