НовостиСпорт17 мая 2026 15:27

Матч «Ротор» - «Чайка» сам самым посещаемым в последнем туре Первой лиги

Посмотреть игру на «Волгоград Арене» пришли 16,6 тыс. человек
Екатерина СИМОХИНА
Волгоградцы показывают отличную посещаемость футбольных матчей.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Прошедший в Волгограде матч «Ротор» - «Чайка» стал не только очень результативным (волгоградцы забили гостям 5 безответных мячей), но и самым посещаемым в заключительном туре. На «Волгоград Арене» 16 мая 2026 года собрались 16693 зрителя. На втором месте встреча «Черноморца» и «Урала», на которую пришло в два раз меньше людей: 8342 болельщика. На третьем месте игра в Туле местного «Арсенала» с московской «Родиной». Ее увидели 4820 зрителя.

Напомним, волгоградцы одержали победу со счетом 5:0 и заняли 4 место по итогам этого сезона. Это дает волгоградцам право побороться за путевку в Премьер-Лигу. 20 и 23 мая «Ротор» сразится в стыках с командой из РПЛ. Соперник определится в ближайшие минуты, когда прозвучит финальный свисток в матчах команд высшего дивизиона. Билеты на домашний переходной матч «Ротора» в продаже, игра начнется в 19.30 20 мая на «Волгоград Арене».