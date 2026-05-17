Небывалое количество отличников Тотального диктанта насчитали в Волгограде

В Горьковке 16 мая прошел большой книжный фестиваль. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде в рамках большого книжного фестиваля в Горьковке наградили отличников "Тотального диктанта". В этом году, по словам организаторов акции в Волгограде, у нас небывалое количество участников написали диктант без ошибок. Дипломы за отличные результаты получили 80 человек.

- Как прекрасно, что отличников в этот раз было аж 80. То ли чудесный текст Алексея Варламова сподвиг народ на безошибочное написание, то ли любовь к родному языку усиливается, - удивляются сами организаторы. Награждение прошло в Горьковке, были на нем и иностранцы, которые тоже в этом году решили проверить свою грамотность и знание русского. Правда, для них читали другой текст.

В Волгограде участие в Тотальном диктанте на нескольких площадках приняли около 600 человек. Им диктовали текст писателя Алексея Варламова про детство Александра Сергеевича Пушкина. Акция проходит уже 23 раз.