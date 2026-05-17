В двух районах Волгограда отключат свет 18 мая 2026 года

Свет отключат на время плановых работ. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде утро понедельника, 18 мая 2026 года, начнется с плановых отключений света. В 9 часов утра потухнут лампочки, холодильники, кондиционеры и другие приборы на юге города и в Ворошиловском. Как сообщает сайт «Россети Юг», отключения не будут массовыми и затронут несколько зданий.

Где в Волгограде отключат свет 18 мая 2026 года

В Красноармейском районе света с 9.00 до 13.00 не будет по следующим адресам: ул. Набережная, 6, 12-14, АО Почта России, ОПС № 73, ул. Комсомольская,15-17, ул. Центральная, 24/1, пер. Клубный, 15/1-15/5, ул. Дачная, 1-17, 2-16.

В Ворошиловском районе свет отключат в 9.00 и вернут в 17.00. Электроэнергии из-за плановых работ не будет по адресам: ул. Циолковского, 2 (ФЛ Котовчихина Алина Александровна, ФЛ Зайцев Станислав Александрович, ФЛ Скабичевская Елена Николаевна, Альфа-М, ФЛ Мелешихина Олеся Александровна), ул. Калинина, 9 и 11 (Юридическая фирма Татаренко, Соклаков и партнеры, ООО МЕДЛАЙН, ФЛ Матагова Асета Алаевна).