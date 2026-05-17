Воду в три района Волгограда и Городище дали раньше срока

В Волгограде коммунальщики завершили масштабные работы на водоочистных сооружениях, сетях водоснабжения и водоотведения, из-за которых жители трех районов города и пригорода сидели без воды с утра пятницы. Как сообщают «Концессии водоснабжения», специалисты досрочно вернули воду жителям Тракторозаводского, Дзержинского и Краснооктябрьского района. Ресурс есть уже во всех домах, но где-то жители еще жалуются на ржавую воду.

Воду людям на Тракторном и Красном начали возвращать еще 16 мая. К 11 утра воскресенья с водой был уже Дзержинский район и Городище.

- Чтобы избежать гидравлических ударов на сетях, запуск насосного оборудования производился с интервалом в один час. Для нормализации гидравлического режима и выпуска воздуха бригады открывали пожарные гидранты, - рассказали в «Концессиях».

В компании уточняют, что в отдельных случаях вода еще может идти с перебоями из-за повышенного водоразбора: волгоградцы массово начали активно расходовать воду после двух дней мучений с ведрами и баклажками.