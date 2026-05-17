Аллеи церциса и живая изгородь: новый парк на юге Волгограда засадят деревьями

По плану благоустройства парк будет очень зеленым, но сажать деревья будут поэтапно за несколько лет. Фото: ЦПКиО.

Новый парк развлечений на юге Волгограда, куда переехало 50-метровое колесо обозрения из ЦПКиО, ждет современное озеленение. По плану благоустройства, над которым поработали агрономы, почти три тысячи растений высадят в парке в течение нескольких лет. Это крупные лиственные и хвойные деревья, кустарники. Всего около 40 сортов, включая клен, можжевельник, барбарис, сосны, ели, каштан, калину, иву, катальпу, жимолость.

Пятую часть этого объема растений высадят уже в 2026 году. Центральную аллею парка украсит церцис, а вокруг колеса «Красное солнце» появятся зеленые стены из кизильника блестящего и дерна нескольких сортов.

- Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров – это позволит в короткие сроки создать на территории естественные теневые зоны, - рассказали в дирекции парка. Сейчас пустырь украшают только старые дикорастущие вязы и тополя, которые никто не поливал.

Напомним, в парке в створе бульвара Энгельса уже собрали несколько аттракционов, включая чертово колесо. Обещают открыть парк отдыха и развлечений в теплом сезоне 2026 года.