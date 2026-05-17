Почти в двух тысячах домов Волгограда проверили газовое оборудование

В Волгограде и области специалисты проверяют безопасность газового оборудования и законность подключения к газу в многоквартирных и частных домах. С начала 2026 года рейды прошли более чем в 1,9 тысячи жилых зданий. Рабочие группы, в которые входят специалисты районных администраций, госжилнадзора, МЧС, полиции и специализированных организаций, не только проверяют газовые плиты, колонки, котлы, дымоходы и вентиляцию в квартирах и домах, но и проводят обязательный инструктаж по технике безопасности, чтобы снизить число трагедий.

- Специалисты исследуют герметичность соединений и отключающих устройств, проверяют наличие надлежащего воздухообмена в дымовых и вентиляционных каналах, - рассказали в Госжилинспекции Волгоградской области. И напомнили, что газовое оборудование надо проверять каждый год, а дымовые и вентканалы – как минимум три раза в год.

Остаются те, кто рискует жизнью своей и окружающий и самостоятельно врезается в газовые сети. В ходе проверок выявили 11 несанкционированных подключений к газу не только в частных, но даже и в многоквартирных домах. Нарушителей правил безопасного газового оборудования ждут штрафы от 5 до 10 тысяч.