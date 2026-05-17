В Волгоградской области водоемы обрабатывают от малярийных комаров

В Волгоградской области от комаров обработали уже 20 водоемов. В 2026 году дезинсекцию проведут на 164 водных объектах, работы начались 4 мая и сейчас в самом разгаре. Цель – минимизировать численность кровопийц, переносящих опасные для людей инфекций. График обработок прорабатывали специалисты облздрава и энтомологами и санитарными врачами.

Как сообщает облздрав, в первую очередь берега, траву опрыскали микробиологическими и инсектицидными средствами от малярийных комаров в популярных у волгоградцев местах отдыха у воды, в прибрежных зонах. Вообще обработка включает в себя 8 рабочих этапов.

- В Волгограде дезинсекция проводится на 128 водоемах в 7 районах. В Волжском обработают 10 водоемов. Особое внимание уделят острову Сарпинскому, здесь работы охватят 26 озер и ериков, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения. В некоторых местах обработку начнут после окончания паводка, когда уровень воды станет постоянным.