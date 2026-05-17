Восемь рейсов отменили в аэропорту Волгограда из-за атаки БПЛА на столицу

Волгоградцы снова столкнулись с проблемой улететь в Москву и добраться из столицы в Волгоград из-за атаки БПЛА. В аэропорту «Сталинград» 17 мая 2026 года отменены четыре рейса в Москву и четыре из Москвы. Авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот» объявили об отмене нескольких рейсов. Сегодня же стало известно о попадании обломков дрона в Шереметьево.

- В связи с вводом временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Москвы и Московской области Победа вынужденно корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны или отменены, - предупреждает пассажиров авиакомпания «Победа». Людей просят пользоваться сервисом вынужденного возврата, чтобы вернуть билет даже по невозвратным тарифам.

Не прилетят в Волгоград самолеты, которые должны были произвести посадку в 9.20, 9.30, 12.10 и 16.50. Отменен вылет бортов в Москву в 9.45, 10.30, 13.05,17.50. Сегодня между Волгоградом и Москвой курсируют только самолеты S7, летающие в Домодедово.