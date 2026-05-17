Юноши волгоградского «Ротора» сыграли на глазах Валерия Карпина

Валерий Карпин увидел своими глазами игру юных футболистов "Ротора". Фото: ЮФЛ Юг.

Юные футболисты «Спортивной школы «Ротор» из Волгограда провели очередные матчи статусного турнира. «Сине-голубые» во Владикавказе встречались с местной «Аланией» в 7-м туре ЮФЛ Юг. Игры получили пристальное внимание со стороны звезд отечественного футбола. Главным гостем стал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, который даже побывал в раздевалке волгоградских футболистов и пожелал им удачи на спортивном пути.

На футбольном поле перед рулевым национальной команды юные футболисты из Волгограда старались проявить себя с самой лучшей стороны.

В матче ЮФЛ Юг U-15 среди юношей 2011 года рождения исход решил единственный забитый мяч. Его автором уже в компенсированное время стал нападающий СШ «Ротор»-2011 Валерий Кюрджиев. Волгоградцы выиграли со счетом 1:0.

Были близки к победе и ребята на год старше. Игра ЮФЛ Юг U-16 среди юношей 2010 года рождения оказалась результативной. «Ротор» сначала был в роли догоняющих, затем вырвался вперед. Однако финальный свисток зафиксировал ничейный результат со счетом 2:2. У волгоградцев отличились Владимир Шинкарев и Александр Писков.

Обе команды СШ «Ротор» находятся в верхних частях турнирных таблиц. Ребята 2011 года рождения располагаются четвертыми, футболисты 2010 года рождения занимают вторую строчку. В следующем туре юное поколение «Ротора» в Волгограде примет лидера ЮФЛ Юг в двух возрастных категориях – ШИСП «Кубань». Начало игр на стадионе «Зенит» 24 мая – в 10.00 и 13.00.