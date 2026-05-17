В Волгоградской области четыре населенных пункта останутся без телевидения

В Волгоградской области новая рабочая неделя начнется с отключений телерадиосигнала. Без любимых телепередач останутся на неделе с 18 по 24 мая жители четырех населенных пунктов. Зрителей предупредили о профилактике: специалистам необходимо провести работы на передающем сигнал оборудовании. Не будут доступны все телевизионные каналы из пакетов РТРС-1,РТРС-2, а в Жирновске еще и «Радио России».

Как сообщает волгоградский ОРТПЦ, 18 мая с 11.00 до 17.00 телевидения не будет в Котово, 19 мая с 10.00 до 16.00 в поселке Эльтон, 19 мая с 11.00 до 17.00 в Жирновске, 20 мая с 11.00 до 17.00 в Романовке.

- Некоторые работы могут быть перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, - предупредили в компании.