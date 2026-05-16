Волжане активно голосуют за новый облик родного города

Жители Волжского Волгоградской области активно участвуют в выборе объектов для благоустройства. Уже более 20,8 тысяч волжан сделали свой выбор в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году на голосование вынесли три проекта благоустройства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

По данным комитета ЖКХ Волгоградской области, волжане выбирают из следующих проектов: сквер вдоль улицы Машиностроителей (от улицы Энгельса до бульвара Профсоюзов), Аллея Памяти внутри 9 микрорайона и благоустройство пешеходной зоны вдоль проспекта имени Ленина, от улицы Королева до поселка Рабочего. Лидером голосования на текущий момент является сквер на улице Машиностроителей, который набрал 11350 голосов. Аллея Памяти получила 2966 голосов, а пешеходная зона на проспекте Ленина – 6501 голос. Территории, которые жители выберут в этом году, начнут благоустраивать уже в 2027-м.

Волгоградская область ежегодно принимает участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. С 2018 года свой выбор сделали более 1,3 миллиона жителей региона. За это время обновили около 170 общественных территорий не только в областной столице, но и в отдаленных муниципалитетах.