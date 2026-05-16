«Ротор» разгромил «Чайку» со счетом 5:0 на «Волгоград Арене»

Волгоградский «Ротор» продемонстрировал впечатляющую игру на домашней арене, разгромив песчанокопскую «Чайку» со счётом 5:0 сегодня, 16 мая 2026 года. Этот матч 34-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги состоялся на «Волгоград Арене», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Первый тайм прошёл спокойно, без голов. Во втором тайме волгоградские футболисты поймали настоящий кураж, отправив в ворота соперников целых пять мячей. Первым отличился Александр Трошечкин, открыв счет в игре. Однако настоящим героем матча стал Саид Алиев, который забил сразу два метких и результативных гола в створ «Чайки». Сергей Макаров также внес свой вклад в победу, поразив ворота гостей. Финальную, разгромную точку в матче поставил Александр Хохлачев на 86-й минуте, забив пятый, победный гол.

Таким образом, в заключительном матче чемпионата России Лиги PARI волгоградский «Ротор» одержал уверенную победу над песчанокопской «Чайкой» со счётом 5:0.

Помимо захватывающей игры, болельщики «Ротора» передали трогательный привет землячке - знаменитому композитору Александре Пахмутовой. Они принесли на стадион огромный флаг, выполненный в виде футболки с ее именем, и спели песню.