НовостиПроисшествия16 мая 2026 12:17

Школьник на самокате попал под колеса авто в Волжском

12-летний мальчик попал в больницу после ДТП на пешеходном переходе
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
В ДТП пострадал подросток.

Фото: архив.

В городе Волжском произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Утром 15 мая 69-летний водитель за рулем автомобиля «Чери Тигго 4» на проспекте Дружбы напротив дома № 109 сбил 12-летнего школьника. Мальчик в этот момент пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

В результате аварии подростка немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего. Им предстоит выяснить все детали ДТП и определить степень вины каждого участника.