НовостиОбщество16 мая 2026 11:58

СКР заинтересовался делом сироты из Волгограда без жилья и инвалидности

Центральный аппарат ведомства изучит расследование уголовных дел по факту нарушения прав девушки
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
СК разбирается в ситуации.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область оказалась в центре внимания СК России после истории девушки-сироты из Волжского, которая долгое время не может получить положенную ей по закону квартиру. Кроме того, молодая жительница региона сталкивается с регулярными отказами в установлении группы инвалидности, из-за чего вынуждена самостоятельно оплачивать жизненно важные лекарства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

Эта ситуация привлекла внимание общественности и правоохранительных органов. По данным фактам следственные органы СК России по Волгоградской области уже расследуют уголовные дела. Глава ведомства Александр Бастрыкин не оставил без внимания сложившуюся ситуацию.