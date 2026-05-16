СКР заинтересовался делом сироты из Волгограда без жилья и инвалидности

Волгоградская область оказалась в центре внимания СК России после истории девушки-сироты из Волжского, которая долгое время не может получить положенную ей по закону квартиру. Кроме того, молодая жительница региона сталкивается с регулярными отказами в установлении группы инвалидности, из-за чего вынуждена самостоятельно оплачивать жизненно важные лекарства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

Эта ситуация привлекла внимание общественности и правоохранительных органов. По данным фактам следственные органы СК России по Волгоградской области уже расследуют уголовные дела. Глава ведомства Александр Бастрыкин не оставил без внимания сложившуюся ситуацию.