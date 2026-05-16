Вода возвращается в дома после масштабных ремонтных работ в Волгограде

В Волгограде приступили к восстановлению водоснабжения после плановых ремонтных работ. Специалисты «Концессий водоснабжения» начали заполнять системы, чтобы вернуть воду в дома горожан, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Ремонтные работы, которые проводили всю ночь, завершили к утру. Сразу после этого коммунальщики приступили к подготовке систем к возобновлению подачи ресурса жителям.

Водоснабжение будут восстанавливать постепенно. По мере заполнения систем и нормализации гидравлического режима, воду в первую очередь получат жители Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов. Затем она начнёт поступать в дома Дзержинского района.

Водопроводные сети заполняют локально, чтобы провести гидравлические испытания. На отдельных участках вода может появиться раньше обозначенного срока.