Нулевая Продольная в Волгограде станет пешеходной во время марафона 17 мая

В воскресенье, 17 мая, Нулевая Продольная магистраль в Волгограде превратится в беговую дорожку для участников физкультурного мероприятия. С 7:00 до 16:00 на всем протяжении магистрали от улицы Калинина до Маршала Крылова, а также на прилегающих участках улиц Калинина, Краснознаменской, Комсомольской, 7-й Гвардейской и Землянского, введут пешеходный режим, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.

Это позволит обеспечить безопасность и комфорт для сотен спортсменов, которые выйдут на старт. Организаторы забега подготовили дистанции для участников разного уровня подготовки: 1 км, 5 км, 10 км, 21 км и даже классический марафон — 42 км. Мероприятие обещает стать настоящим праздником спорта и здорового образа жизни для жителей и гостей города.

В связи с перекрытием дорог, общественный транспорт временно изменит свои маршруты. Автобусы маршрута №35, которые обычно следуют до «Речпорта», будут разворачиваться на конечной остановке «Детский центр». Вспомогательный маршрут №98 также изменит схему движения и не будет заезжать на Набережную имени 62-й Армии. Горожан просят учитывать эти изменения при планировании своих поездок в воскресенье.