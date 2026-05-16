Леса Волгоградской области защищают от вредителей

В Волгоградской области активно борются с лесными вредителями, обрабатывая зеленые насаждения. В Подтелковском и Старополтавском лесничествах уже приступили к санитарным мероприятиям, которые охватят более 450 гектаров. Всего в этом году защитят 3,6 тысячи гектаров леса, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистарцию.

По информации областного комитета природных ресурсов, для борьбы с насекомыми применяют разные методы. Используют как воздушную обработку, так и наземные способы, например, систему ГАРД – это генератор аэрозолей с регулируемой дисперсностью. В Калачевском лесничестве оздоровительные работы уже завершили. Весь запланированный объем санитарных мероприятий в лесах региона планируют закончить к началу июня.