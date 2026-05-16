Волгоградец зарезал друга и сам отвез его в больницу

В Волгограде задержали ранее судимого 45-летнего местного жителя, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию. По данным полиции, 9 мая в Центральном районе города в одном из магазинов мужчина встретил своего 36-летнего знакомого.

Когда они вышли на улицу, между ними завязался разговор, который быстро перерос в конфликт. В ходе ссоры подозреваемый достал нож и ударил им оппонента в живот. Осознав содеянное, мужчина не стал скрываться, а посадил пострадавшего в машину и отвез его в больницу. После этого он уехал.

Медики, обнаружив у пациента травму криминального характера, сразу же сообщили о случившемся в полицию. Стражи порядка завели уголовное дело.