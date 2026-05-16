РекламаПодписка
НовостиОбщество16 мая 2026 6:08

Под Волгоградом родственникам погибших в СВО воинов передали госнаграды

Волгоградская область почтила память троих героев, отдавших жизнь за Родину
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: администрация Камышинского района.

В Камышинском районе Волгоградской области состоялась церемония, где родственникам троих бойцов, павших в ходе специальной военной операции, передали государственные награды, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию района.

Сержанта Дмитрия Ансимова отметили Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Рядовому Александру Джураеву вручили медаль «За отвагу» за мужество. Гвардии сержанта Максима Еременко также удостоили Ордена Мужества за проявленные храбрость и самопожертвование.