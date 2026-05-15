Волгоградец оштрафован за публикацию фото обломков беспилотника

Суд назначил штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде местный житель получил административный штраф за то, что выложил в интернет фотографии с места падения беспилотного летательного аппарата. Элариз А. не только сфотографировал обломки БПЛА, но и показал последствия разрушений после инцидента, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении в отношении Элариза А. Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Мировой судья признал Элариза А. виновным. Его оштрафовали 3 000 рублей.