НовостиОбщество15 мая 2026 14:02

Волгоградец оштрафован за публикацию фото обломков беспилотника

Мужчина нарушил запрет на распространение информации о падении БПЛА
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Суд назначил штраф.

В Волгограде местный житель получил административный штраф за то, что выложил в интернет фотографии с места падения беспилотного летательного аппарата. Элариз А. не только сфотографировал обломки БПЛА, но и показал последствия разрушений после инцидента, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении в отношении Элариза А. Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Мировой судья признал Элариза А. виновным. Его оштрафовали 3 000 рублей.