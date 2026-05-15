Андрей Бочаров выступил перед делегатами межрегионального форума в Волгограде

Встреча прошла в оборонно-спортивном лагере «Авангард». Фото: администрация области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу, 15 мая 2026 года, выступил на пленарном заседании форума представительных органов муниципальных образований, проходящего в эти дни в Волгограде и собравшего делегатов из 14 регионов страны. Как сообщает пресс-служба главы региона, Бочаров поделился своим опытом, рассказал о лучших практиках и 10-летней программе развития Волгограда. А также подарил гостям документальную книгу «Сталинград. Без срока давности».

Андрей Бочаров отметил важность таких форумов, на которых можно найти решения для схожих для многих регионов задач. Он рассказал о комплексных программах развития не только Волгограда, но и Камышина, Урюпинска, Михайловки, Волжского, о развитии транспортно-логистической сферы, проектах, связанных с патриотическим воспитанием и поддержкой молодежи.